حلا شيحة بإطلالة رائعة على شاطئ البحر

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت من خلالها بإطلالة ساحرة، على شاطئ البحر.

وأعربت حلا عن شدة حبها للشاطئ، قائلة: "مكاني المفضل البحر و الرملة كل الهموم تدوب و بحس اني رجعت طفلة تاني".

يذكر أن الفنانة حلا شيحة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "زلزال"، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وبطولة كل من محمد رمضان، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، أحمد صيام، حسام داغر.

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وتدور أحداث المسلسل في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلًا بأقساط محددة المدة والقيمة، وعندما يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل

البيت بأسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع زلزال 1992، الذي يلقي فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل، مما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفي، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بإبنة البائع، فإن والد الفتاة يقف عائقًا بينهما، ويأتي العمل في إطار درامي تراجيدي.

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