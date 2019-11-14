بعد أن أشعلت حفل زفاف صديقتها.. ديبيكا بادوكون تسقط مريضة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة الهندية ديبيكا بادكون مؤخرًا، بحفل أحد الأصدقاء برفقة زوجها النجم رانفير سينغ، حيث تناقلت منصات التواصل والمواقع الفنية صور لهما من داخل الحفل، تظهر فيها وهي ترقص وزوجها في خفة وسعادة.

لكن، يبدو أن الحالة التي ظهرت عليها نجمة “باجيرو ماستاني”، من التألق والحيوية، دفعت “الحساد” ليوجهوا سهام عيونهم إليها، لسقط مريضة بشكل مباشر عقب انتهاء حفلتها!

شاركت الممثلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، صورة بدت فيها بحالة كبيرة من الإعياء، حيث علقت أيضًا ميزان حرارة بالقرب من فمها لتُلمّح إلى أنها قد تكون في في درجة حرارة عالية

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في سياق مختلف، كانت الفنانة أثارت قد أثارت الشكوك والتساؤلات حول حملها من زوجها بعد أن انضمت إلى جلسة دردشة مع زوجها على حسابه بموقع Instagram، وخاطبته بـ”بابا”.

عدد كبير من محبي ومتابعي الثنائي، أصيبوا لفترة قصيرة بحالة من الارتباك، والكثير منهم تكهنوا بما إذا كانت الممثلة حامل. كتبت ديبيكا “مرحبا دادي”، بعد انضمامها إلى جلسة إنيستا على صفحة رانفير، ونشرت التعليق مع رمز تعبيري عن رضيع ورموز تعبيرية للقلب، وأجاب رانفيير قائلًا “هاي بيبي”.

على جبهة الفيلم، تصور ديبيكا فيلم Chhapaak للمخرجة مغنا غولزار، والذي يتناول حياة الناجية من الهجوم الحمضي لاكشمي أغاروال.