سوناكشي سينها بجولة ترويجية لفيلمها Dabangg بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تتواجد النجمة الهندية سوناكشي سينها في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحد، من أجل جولة ترويجية جديدة لفيلمها المقبل Dabangg، بطول النجم الكبير سلمان خان.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، لم تستطع سينها مقاومة عدوى التقاط الصور، فأخذت تلتقط صورا من مكان إقامتها الفندقي الرائع، ويظهر برج خليفة في الخلفية.

في الأسبوع الماضي ، أثناء سفرها إلى حيدر أباد لحضور عرض ترويجي لفيلمها الجديد Dabangg ، كانت الممثلة الهندية سوناكشي سينها، قد شاركت مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

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كان مقطع الفيديو موجه إلى إحدى شركات الطيران “Indigo Airlines” بسبب إتلاف حقيبة سامسونايت خاصة بها. حيث صُدمت الفنانة بعد أن وجدت مقابض حقيبتها الانيقة مكسورة.

ووفقا لموقع “إنديا توداي”، سيشهد فيلم Dabangg 3 أكبر رقصات استعراضية في بوليوود، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم خلال شهر ديسمبر من عام 2020 القادم بعد أن فشل خان في جدولة مواعيد التصوير ليلحق بموسم أعياد عام 2019.

ويعتبر فيلم Dabangg 2، أول فيلم سينمائي يشهد ظهور النجمة الشابة سوناكشي سينها على شاشات السينما في عام 2010.