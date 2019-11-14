مصدر: أزمة كهربا تبعده عن لاعبي الزمالك في معسكر منتخب مصر

ابتعد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب نادي الزمالك السابق والمهاجم الحالي لديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن لاعبي الفريق الأبيض خلال معسكر منتخب مصر في برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويقيم المنتخب المصري معسكرا في برج العرب خلال الوقت الحالي، استعدادا لمواجهة كينيا، يوم الخميس، قبل 4 أيام من مواجهة جزر القمر، في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2021.

وعلمت "العين الرياضية" أن كهربا ابتعد عن الجلوس مع لاعبي نادي الزمالك خلال معسكر المنتخب المصري، رغم قضائه الموسم الماضي ضمن صفوف الفريق الأبيض، وحصوله على لقب الكونفدرالية الأفريقية قبل رحيله في الصيف الماضي.



Advertisements

وكان صاحب الـ25 عاما قد رحل عن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، بداعي انتهاء تعاقده مع الفريق الأبيض، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة النادي أن عقده يمتد لـ3 مواسم أخرى.

وظهر كهربا معظم فترات معسكر الفراعنة رفقة اللاعبين المحترفين مثل أحمد حجازي مدافع وست بروميتش الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا، بالإضافة إلى أحمد فتحي قائد المنتخب.



ولم يظهر لاعب إنبي الأسبق كثيرا بصحبة لاعبي الزمالك في المنتخب، وهم محمد عواد ومحمود علاء وعبدالله جمعة وطارق حامد وأحمد سيد "زيزو".

وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي ينضم فيها كهربا إلى المنتخب المصري منذ رحيله عن الزمالك في الصيف الماضي، حيث تم استبعاده من قائمة معسكر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويرتبط اسم كهربا بالانتقال إلى الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تؤكد العديد من التقارير أن "المارد الأحمر" سيدفع 400 ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق البرتغالي.