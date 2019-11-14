بالفيديو: وعد تكشف عن الطبيبة التي شوهت وجهها

كشفت الفنانة وعد، حقيقة تشويه وجهها على يد إحدى طبيبات التجميل، في إشارة منها أن هذه الطبيبة تحمل الجنسية العراقية، وتعمل في الإمارات.

وأكدت وعد أنها لم تقم بالتقدم بشكوى قضائية ضد هذه الطبيبة لأنها رفعت دعوى عند الله، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج “عالسيف” الذي يعرض على شاشة atv الكويتية.

وصرحت وعد بأن الطبيبة خانتها لأنها حقنت وجهها بالفيلر الدائم الذي أصبح مادة ممنوعة.

وأضافت وعد أنها باتت تثق بالأطباء السعوديين أكثر مع الإشارة إلى أنها ذهبت إلى كوريا من أجل سحب المادة من وجهها.