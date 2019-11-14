شاهد: رد بتال القوس على الأمير بدر بن عبدالمحسن على سؤاله عتيبه كم فيها شاعر؟

قال الإعلامي بتال القوس أثناء حواره مع الأمير بدر بن عبدالمحسن أنه يلاحظ أن الشعر أصبح حكراً على وجهاء المجتمع إلى درجة غالبية أبناء الأسر الحاكمة شعراء.
هذا وقال الأمير بدر بن عبدالمحسن أنهم يعدون على الأصابع ورد عليه بتال قائلاً: كلهم شعراء.
والجدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، كان قد كرم بالأمس الأمير بدر بن عبدالمحسن، معلنًا تسمية مسرح جامعة الأميرة نورة بـ مسرح البدر.
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