شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة والحلانى وخورى وسعد ..كيف عبر نجوم لبنان ثورتهم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر عدد من المطربين اللبنانين عن آرائهم فيما يحدث في لبنان من انتفاضة الشعب اللبناني على رجال الدولة بكل أطيافها، مطالبين بالتغيير، والذي شمل عدد كبير من المناطق في لبنان، فمنهم من نزل إلى الميداين، ومنهم من دعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” عن أراء نجوم لبنان من خلال تصريحات خاصضة لـ الخليج 365.

راغب علامة:

الفساد المستشري في لبنان والاقتصاد المنهار بسبب الفساد وسبب الطائفية هو ما يجعلني ارفع الصوت عالياً بوجه السياسيين وزعامات الطوائف، لكي ينتبهوا لأن البلد سينهار؛ لو لم يستفيقوا من هذه الغيبوبة، ومن الواضح أن القرارات السياسية هي قرارات لتدمير المواطن والبلد، ولا هناك من يحاسب أي سارق من أركان الدولة.

Advertisements



راغب علامة

عاصي الحلاني:

لا أريد التعليق على هذه الأحداث السياسية، والخوض فى هذه المنطقة، وكل ما أريد قوله هو: الله يحفظ لبنان وشعبه، وأتمنى أن تنتهى الأحداث بما فيه صالح البلد الذى عاش سنوات عديدة فى حروب وأحداث عصيبة.



عاصى الحلاني

سعد رمضان:

كما قال سعد إنه من أول يوم وأنا أساند المتظاهرين في مطالبهم المحددة في مناهضة الفساد الذي لحق بالبلاد خلال السنوات الأخيرة.



سعد رمضان

مروان خورى:

كل التغييرات التي تسير على الأرض من الشعب اللبناني الذي خرج بعفوية كانت نتيجة تغييرات بالحالة الاقتصادية والسياسية بالمجتمع، لم أريد الحديث عن هذا الأمر كثيرا، لأن الثورة ما زالت مستمرة، ولكنى أقول: "الله يحمى لبنان"، فأنا أتمنى أن يصل الحال بالشكل الذي نريده فالأمور ليست سهلة، فالوضع الاقتصادي بلبنان صعب والتركيبة السياسية لبلدنا ليست سهلة فبها توازنات معينة، فأنا أتمنى أن تكون النتائج على قدر آمال المواطنين.