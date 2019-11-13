شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الزمن الجميل.. كابتن ماجد وجراندايزر فى معرض أنيمى بموسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح معرض الأنيمى السعودى أبوابه لزوار موسم الرياض ولمحبى وعشاق الأنيمى الياباني، حيث تنتظرهم العديد من الفعاليات والعروض المسرحية والجلسات النقاشية طوال أيام المعرض، والذى تبدأ فعالياته يوم غد الخميس 14 نوفمبر ويستمر حتى يوم السبت 16 نوفمبر 2019، حسبما ذكرت شبكة العربية.



كابتن ماجد

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ويعد معرض الأنيمى السعودى أكبر حدث للأنيمى فى الشرق الأوسط، حيث يمزج بين شخصيات الأنيمى الكلاسيكية والحديثة، بتواجد 70 شخصية أنيمى من أكبر الاستديوهات العالمية، إضافةً إلى متجرٍ لبيع المنتجات الخاصة بالأنيمى للزوار، كما سيستمتع زوار المعرض بتذوق الوجبات اليابانية المستوحاة من عالم الأنيمى.



معرض الأنيمى

وتحظى الأنيمى اليابانية بجماهيرية كبيرة فى المملكة، إذ ارتبطت بطفولة الكثير منهم منذ السبعينيات وحتى اليوم، عبر العديد من "أفلام الأنيمي" المدبلجة التى كانت تعرض على القنوات التليفزيونية، ويأتى فى مقدمتها "الكابتن ماجد"، الذى يتواجد مؤلفه ورسام شخصيته الرئيسة "يويشى تاكاهاشي" ضمن حضور المعرض، كما سيكون أحد ضيوف جلسات النقاش.



جراندايزر

كما أن هناك عرضا خاصا للجمهور ولأول مرة يجمع أساطير غناء الأنيمى اليابانيين الذين قدموا أغنيات شهيرة مثل: غراندايزر ومازنجر و جونقر. ويقام معرض الأنيمى على أرض المعارض فى منطقة واجهة الرياض.