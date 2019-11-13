عابد فهد: هبة طوجي زوجتي وحبيبتي في “هَوَسْ”

يستكمل الممثل عابد فهد تصوير مسلسل “هَوَسْ” اخراج محمد لطفي، كتابة ناديا الأحمر وأنتاج مشترك بين كل من I See Media و Golden Line Production.

يلعب “فهد” “في هَوَسْ” شخصية طبيب تجميل، وقد تواجد خلال التصوير في عيادة د. التجميل نادر صعب حيث حرص الأخير على ان يظهر أدق التفاصيل كما هي خلال التصوير ويقدم خبرته في الامور الطبية. وأضاف “عابد” الى ان “صعب” اعطاه الكثير من الملاحظات في عمليات التجميل أو من خلال طريقة اللبس وغيرها من الأشياء التي يحتاجها لتساعده في تأدية الدور.

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ورداً على سؤال هل ستكون هبة واحدة من مرضاه، كشف عابد الى أن هبة ستكون زوجته، حبيبته وجزء اساسي من الحكاية.

وكانت “هبة” قد كشفت في لقاء سابق مع “الخليج 365” الى دورها في المسلسل غير متوقع، مركب يحتاج تركيزًا وفيه تحدي واجتهاد وغير سهل.

نذكر ان هبة سجلت شارة المسلسل واسامة الرحباني يضع اللمسات النهائية عليها، بالاضافة الى ان اسامة ينفذ الموسيقى التصويرية للعمل.