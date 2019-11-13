نادين ضاهر عن خلع إليسا لحذائها على المسرح: "فشّة غل"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تألقت النجمة اللبنانية إليسا من جديد خلال حفلها الغنائي على مسرح الأولمبياد بحضور حشد من محبيها؛ إذ استطاعت خطف الأنظار سواء بغنائها، رقصها، وإطلالتها، حيث اختارت هذه المرة فستانًا من اللون الأحمر بتصميم ستيلا مكارتني.

وكان فستان إليسا مصممًا بفتحة الصدر الواسعة والكاب الطويل، ونسّقته مع حذاء كلاسيكي بلون بيج زهري. ولتزيد من تألقها اختارت تسريحة بتموجات شعر ساحرة ومكياج سموكي لافت.

وأبدت النجمة اللبنانية، سعادتها بعودتها لإحياء حفل على مسرح الأولمبياد في باريس، فقد عمدت إلى نشر صور وفيديوهات من هذا الحفل على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، علها بهذه الطريقة تسلّط الضوء على الفرح الذي كان يسيطر عليها بخاصة لحظة أدائها أغنية للنجمة داليدا.

بالإضافة إلى عفويتها التي كانت حاضرةً بشكلٍ كبير على المسرح؛ إذ غنّت ورقصت حافية القدمين، لتطير على المسرح كالفراشة من شدة سعادتها، مع اعتذارها من الجمهور بشأن ذلك، قائلةً في أحد الفيديوهات المنتشرة لها من الحفل: "بعتذر إني عم غنّي من دون شوز"؛ ما دعى البعض إلى وصفها بأنها "سندريلا بيروت".

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وكانت إليسا، احتفلت منذ فترة وجيزة بعيد مولدها الـ ٤٧ في أجواء مختلفة كثيرًا عن الأيام السابقة؛ إذ أتى بالتزامن مع الحركات الاحتجاجية التي يشهدها لبنان منذ ١٧ تشرين الأول، ولم تتوان ولو للحظة بالتعبير عن مواقفها السياسية ودعمها للمتظاهرين ولمطالبهم المحقة داعية إلى التخلص من الطبقة السياسية الفاسدة.

وشاركت النجمة في الاعتصامات بساحة الشهداء في بيروت، وبدت سعادتها بالوقوف جنبًا إلى جنب مع مطالب المتظاهرين على الرغم من الموقف المستفز الذي تعرضت له؛ ما دفعها إلى الانسحاب من الساحة بعد التعرض لها لجهة نتيجة انتمائها السياسي.

كاميرا "فوشيا" التقت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول نادين ضاهر، والتي تحدثت عن رقص النجمة اليسا حافية القدمين، معتبرة أنها تعاملت مع جمهورها بعفويتها المعهودة موجهة رسالة إلى كل من انتقد تصرفها.