أوس أوس يهنئ زوجته بعيد ميلادها برسالة رومانسية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد أسامة “اوس أوس”، نجم “مسرح مصر”، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصور له برفقة زوجته.

أوس أوس، علق علي الصور قائلآ: ‘العالم لا يعني أي شيء بدونها ..هي ليست فقط زوجتي بل ابنتي ..أمي .. حبيبتي .. توأم روحي هي كل شيء بالنسبة لي”.

وأضاف: “عيد ميلاد سعيد لأجمل وأطيب وأروع فتاة رأيتها في حياتي .. أحبك أكثر مما تتخيلي”.

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يذكر أن أوس أوس، احتفل بزفافه في شهر سبتمبر 2016، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والكرة في مصر، ورزق بمولوده الأول الذي أطلق عليه اسم “عمر” في شهر يونيو 2016.

من الناحية الفنية شارك نجوم مسرح مصر في تقديم عروض مسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي في السعودية، والذي بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل وينظم في 12 م منطقة مختلفة.

كما تعاقد أوس أوس، مؤخرًا على المشاركة في عمل درامي جديد يحمل عنوان «روحين في زكيبة» من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح، غلى جانب الفنان حمدي الميرغني نجم مسرح مصر.