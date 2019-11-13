محمد حماقي يتعرض للضرب بسبب فتاة

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:57 مساءً - كشف الفنان المصري ” محمد حماقي ” خلال لقائه في كواليس برنامج ” The Voice ” عن الحب الاول في حياته والذي كان في المرحلة الإبتدائية .
حيث روي حماقي إنه أعجب بزميلة له في المدرسة وهو بالصف الثاني الإبتدائي .. وأشار إلى محاولته في لفت نظر هذه الفتاة لكي تحبه وتعجب به مستعينا بطريقة الفنان ” عادل إمام ” في فيلم البحث عن فضيحة .
حيث قرر أن يظهر نفسه بطلا أمامها وإنه قرر أن يلعب رياضة الجودو مع أحد زملائه والذي كان يمارس هذه الرياضة بينما محمد حماقي لا يعلم عنها شئ .
وطلب حماقي من زميله أن تجرى بينهما مباراة وكانت أمام جميع زملائهم .. وكانت النتيجة أن تم ضربه من قبل زميله وسقط على الأرض مغشيا عليه .
أما الفتاة فذهبت للحديث معه بعد ذلك حيث شعرت بالشفقة تجاهه .
وبسؤال محمد حماقي عن أجمل هدية أهدتها له زوجته قال : ” أفضل هدية جبتهالي مراتي هي بنتي ” .. أما عن أفضل أغنية رومانسية بالنسبة له فهي أغنية ” أجمل إحساس ” للفنانة إليسا .
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