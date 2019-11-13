من جديد .. خالد أبو النجا يشن هجوما على الشيخ الشعراوي

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:57 مساءً - خرج الفنان المصري ” خالد أبو النجا ” بتغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” أثار بها الجدل من جديد بانتقاده للشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي .

حيث وصفه بإنه أفسد الدين ومثالا للفكر الوهابي والجهل بالعلم والطائفية .

فكتب خالد أبو النجا في تغريدته قائلا : ” ‏الوهابية إفساد لروح الدين والشعراوي مثال للفكر الوهابي وإن كان لا ينتمي له ” .

وتابع : ” الفكرة في النتيجة .. أفتى بجزية أهل الكتاب بمنتهى الطائفية وإلا قتلهم .. وأفتى بختان البنات بمنتهى الجهل بالعلم والذي قد يؤدي لوفاة الأم عند أول حمل .. وأفتى بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي .. إلخ .. كفاية عك ” .

وتلقى خالد أبو النجا عقب نشره لهذه التغريدة عددا من التعليقات المهاجمة له والتي اتهمته بعدم الفقه والجهل بأمور الدين وإنه لا يحق له انتقاد أي شخص بهذه الطريقة اختلف معه في ارائه أو في وجهات النظر .