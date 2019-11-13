اليسا تهاجم الرئيس اللبناني ميشال عون : ” لا يمثلني إطلاقا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 02:57 مساءً - في ظل مساندة الفنانة اللبنانية ” إليسا ” للتظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ بدايتها خرجت إليسا بتغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تنتقد فيها الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” والقيادات السياسية في بلدها .

وجاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني خلال مقابلة له بالأمس أكد فيها أن حزب الله منذ عام 2006 إلى اليوم يلتزم بالقرار 1701 وهو أن لا يتدخل على الأرض اللبنانية بأي موضوع وفرض عليهم حصار مالي ولكنه طال كل اللبنانيين من أجل أن يصطدم الكل ببعضه .

وإنه لن يسمح بنشوب حرب أهلية في بلاده وخلال عهده على أقل تقدير .. كما أنه لا يحق لأحد أن يفرض عليه إلغاء حزب يمثل ثلث اللبنانيين في إشارة منه إلى حزب الله .

فكتبت إليسا في تغريدتها مهاجمة سياسات ميشال عون قائلة : ” فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون لا يمثلني اطلاقا .. تصبحون على حرية ” .

وفي تغريدة سابقة لها أيضا قالت : ” بعتذر منك فخامة الرئيس .. لأ نحنا مش عاجبنا وما رح نهاجر .. نحنا باقيين هون والثورة رح تستمر ويللي من هالطبقة السياسية مش عاجبو يهاجر .. وصلت لهون ” .