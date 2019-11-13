رانيا محمود ياسين تكشف لـ"الخليج 365" سر رسالة "شهيرة" عن هيثم أحمد زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن الرحيل المفاجئ للفنان الشاب هيثم أحمد زكي كان صدمة حقيقية على الجميع، سواء من يعرفونه أولا يعرفونه.

وكشفت "رانيا"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن والدتها الفنانة القديرة شهيرة عقب عودتها من أداء واجب العزاء فيه، دخلت في حالة نفسية سيئة".

وعن سر رسالتها عن هيثم أحمد زكي، عبر صفحتها الخاصة على فيسبوك، عقب عودتها من العزاء قالت: "والدتي مرت بأزمة نفسية، لحزنها على هيثم، ولهذا تحدثت عن الموت المفاجئ، وأزمة عدم تواصل الناس مع بعضها البعض، خاصة أن الفنان الشاب مات وحيدًا في منزله".

وأضافت: "وده اللي والدتي دايمًا بتقولهولي، اسألي على صحابك وكلميهم، فهي ودودة أوي وهيثم أثّر فيها وفينا جدًا".

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وتابعت: "جيلهم أفضل من جيلنا في النقطة المتعلقة بالود والتواصل، والدتي بتود صحابها اللي من 30 سنة".

واختتمت رانيا محمود ياسين: "حاليًا الكل يعتمد على التواصل عن طريق السوشيال ميديا، ولا يدركون أنها تخفي الكثير من المشاعر، فمن الوارد أن يسألني أحد عن حالي وأجيب: بخير، والحقيقة عكس ذلك، ولكن بالتواصل المباشر هيتأكد إنني مش بخير".

كانت الفنانة القديرة شهيرة تحدثت عن الموت المفاجئ عقب عودتها من عزاء الراحل هيثم أحمد زكي، ووجهت رسالة للوسط الفني وجميع متابعيها على السوشيال ميديا.

ورحل عن عالمنا الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، بعد إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم تشييع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بعد أداء صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، واقُيم العزاء السبت في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، في وجود الأخ غير الشقيق له هيثم عز الدين بركات.