شكرا لقرائتكم خبر عن سودانية تفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي 2019 والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة تحدي القراءة العربي فوز الفتاة السودانية هديل أنور، اليوم الأربعاء، بلقب بطلة تحدي القراءة العربي للعام 2019، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.

Advertisements وفازت مدرسة الإمام النووي الابتدائية من السعودية بجائزة أفضل مدرسة بعد منافسة مع 67 ألف مدرسة في المسابقة. وأعلن عن الفائزين في حفل شهدته مدينة دبي بدولة الإمارات بحضور حشد واسع وحضور رسمي وشعبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سودانية تفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.