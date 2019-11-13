الملايين تحاصر دوا ليبا

متابعة بتجــــــــــرد: حقق كليب أغنية Don’t Start Now للنجمة العالمية دوا ليبا أكثر من 30 مليون مشاهدة بعد أسبوعين على طرحه عبر قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”.
وتعاملت ليبا البالغة من العمر 24 عامًا في هذه الأغنية مع نفس فريق العمل الذي كتب لها أغنية New Rules، التي حققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية عبر يوتيوب.
الجدير ذكره أن ليبا لديها قاعدة جماهيرية كبيرة حول العالم، حيث بدأت حياتها المهنية عام 2015 وقدمت اغنيات الناجحة أبرزها “New Rules” و”kiss and make up” و”blow your mind”.
لمشاهدة كليب Don’t Start Now:
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