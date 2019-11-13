حسن الرداد يكشف حقيقة حمل زوجته إيمي سمير غانم

متابعة بتجـــــــــــــرد: استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية”، المذاع على قناة mbc مصر، الفنان حسن الرداد الذي أكد أن الشخص المشهور في أي مجال، لا يستطيع أن يمارس حياته ويعبر عن رأيه مثل أي فرد طبيعي، مضيفاً:” في بعض الأحيان أريد أن أعلق وأعبر عن رأيي في قضية معينة، ولكن الشهرة تمنعني”.

وأردف:” كوني مشهوراً، الكلمة بحساب، والناس بتشتم كتير، ولا أقرأ أي تعليق سلبي على السوشيال ميديا”.

وتابع: “أحب ممارسة الرياضة بشكل دوري، وأمارس الرياضة لأنني مقبل على فيلم جديد، وأجهز فيلمين، الأول اكشن، والآخر رومانسي”.

وأوضح الرداد: “بداياتي في المشوار الفني كانت دراما، والصدفة نقلتني إلى الكوميديا”.

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وأثناء عرض الحلقة تعرض الرداد لموقف غريب، عندما تلقى مكالمة من فتاة من الإسكندرية، عبرت عن حبها له، إلا أنها طرحت عليه سؤالاً مفاجئاً بخصوص ما يتردد حول حمل زوجته الفنانة إيمي سمير غانم لتقول له: “هو فيه حاجة جاية في السكة؟”.

لم يفهم سؤال المتصلة في بداية الأمر، ليشرحه له الإعلامي عمرو أديب قائلاً له: “بتسأل عن الحمل حاجة جاية في السكة على المحور أو الدائري”، مما أدخل حسن الرداد في موجة ضحك لم تتوقف، ثم رد على المعجبة قائلاً “لأ مفيش حاجة في السكة”.