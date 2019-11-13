هذا ما فعله كينان أميرزالي أوغلو بأجره من مسلسله الأخير

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت وسائل إعلام تركية أن النجم التركي ​كينان اميرزالي اوغلو​ استخدم المال الذي كسبه من مسلسله الجديد Alef، لشراء فيلا من طابقين مع حوض سباحة في منطقة شيله التركية.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه سيقضي في هذا المنزل عطلة نهاية الاسبوع مع زوجته سينام.

وكان كينان أميرزالي اوغلو قد رفض مؤخرا بطولة مسلسل جديد عرض عليه، الأمر الذي ادّى الى توقف المشروع لفترة غير محددة، كما انه لم يُكشف عن السبب الرئيسي لعدم قبوله العمل، اذ ان القييمين عليه كانوا قد بنوا أمالا كبيرة بقبول كينان الدور.