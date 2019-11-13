كارول سماحة تنشر التوعية وتحذر من خطورة هذا الأمر!

متابعة بتجــــــــــرد: في ظلّ الأوضاع الراهنة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، طلبت النجمة اللبنانية كارول سماحة من اللبنانيين ووسائل الإعلام أن يتحّلوا بقدر عال من المسؤولية، من خلال تعاملهم مع مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت كارول إلى أنه ليس كل ما يُنشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صحيح، فعلى كل الشخص التأكد من المعلومة التي يقرأها قبل تصديقها وإعادة نشرها حتى لا تتسبّب معلومات مغلوطة وغير صحيحة في تأزم الأمور الأكثر.

ونشرت كارول سماحة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي مقولة جاء فيها: “لا تصدق كل ما تقرأه على الإنترنت، فوسائل التواصل الاجتماعي مفيدة بخدمتها ولكنها خطيرة بسيطرتها”، وعلّقت كارول: “لسوء الحظ يتم التلاعب بالناس بسهولة”.

وكانت كارول سماحة قد تابعت الأحداث في لبنان منذ إنطلاق الحراك الشعبي، وشاركت اللبنانيين مطلبهم بحقوق تضمن لهم ولأولادهم مستقبلًا جيداً في وطنهم.