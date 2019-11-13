كيفانش تاتليتوغ ينفي شائعات انفصاله بتقديم هديةٍ فخمةٍ لزوجته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من الشائعات التي تمسُّ زواج النجم التركي كيفانش تاتليتوغ، بين الفينة والأخرى، والتي دائمًا ما تأتي بصيغة إعلان انفصال النجم عن زوجته لخلافاتٍ بينهما أو قيامه بخيانتها، إلا أنَّ النجم التركي لا يُلقي لها بالاً.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "Akşam" التركية فاجأ كيفانش تاتليتوغ زوجته باشاك ديزار بشراء سيارة فخمة لها من طراز "لاند روفر ديسكفري" بقيمة 900 ألف ليرة أي ما يعادل 155 ألف دولار أميركي، وذلك بعد أيامٍ من عودتهما من عطلةٍ قضاها الزوجان في لندن.

وجاءت هذه الهدية بحسب الصحيفة كعربون محبة واحترام لها، وكنوعٍ من تكذيب التقارير الإخبارية التي ضجّت مؤخرًا بخبر انفصال الزوجين.

وكانت الصحف التركية قد تداولت تقارير صحافية قالت فيها إنَّ كيفانش لا يزال يصرّ على الكذب حين يقول بأنَّه لا خلافات مع زوجته، إذ إنه انفصل عنها ولا يرغب بذكر ذلك.

وجاء ردُّ كيفانش على ذلك الكلام: "كأي زوجين مررنا ببعض الخلافات العابرة لكننا لم نفكر بالطلاق أبدًا، فنحن نحب بعضنا جدًا ولا يمكننا الابتعاد عن بعضنا" وتابع: "كلما حزنا كنا نصالح بعضنا لكي لا يطول الخلاف ولا أذكر أننا بقينا أكثر من يومين دون تواصل".

ولم يكتفِ كيفانش بالنفي فقط بل وجه انتقادًا للصحافة التركية والصحفيين الذين أطلقوا شائعة طلاقه من زوجته متسائلاً بسخرية إن كانوا يعملون أيضًا في المحاكم المدنية مما يُمكّنهم من الاطلاع على وثائق الزواج والطلاق، مشيرًا إلى أنهم لم يدرسوا الصحافة ولا يتمتعون بالمبادئ التي تفرضها هذه المهنة.

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وقال كيفانش: "إنهم مصرون على تكذيبي، وهذا ما سيعرضهم للملاحقة القانونية، عدا عن أنَّ القراء يشعرون بالسخط نتيجة تدخلاتهم المستمرة في حياتي الشخصية".

ومن المعروف عن النجم شغفه بالسيارات، فالممثل الشهير بـ "مهند"، يمتلك سيارات رينج روفر، فيراري 348، وفورد رابتور الفاخرة في مرآب بيته.

وعلى صعيد العمل أعلنت بعض الصفحات المهتمة بمشاهير تركيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أنَّ شركة الانتاج BKM تعكف حاليًا على تجهيز مسلسلين جديدين لشبكة نتفليكس، أحدهما من كتابة بوراك أكساك، وتتفاوض مع كيفانش للعب دور البطولة فيه، وأنَّ مالك الشركة يلماز أردوغان قام بمقابلة كيفانش من أجل ذلك.

وحصد كيفانش في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع جائزة أفضل ممثل سينمائي في حفلٍ ضخمٍ أقامته جمعية الصحفيين التركية لتكريم الفنانين الأتراك المبدعين في مجالاتهم، وعلّق النجم على تلك الجائزة قائلاً:"أنا عائد من عطلة قضيتها خارج البلاد وقد قضيت وقتًا رائعًا هناك وطاقتي في محلها والآن لدي مشاريع جديدة للعمل عليها".