توجهات جديدة من “نيتفلكس” لمكافحة القرصنة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعاني شركتا “نيتفلكس” و”إتش بي أو” للبث الرقمي الحي، بالإضافة إلى قنوات عملاقة مدفوعة الأجر، من مشاكل مشاركة “الرقم السري” من المشتركين مع آخرين، مما يعرض الشركات لخسائر بالمليارات.
الشركتان قررتا مواجهة مشاركة المستخدمين لكلمات السر الخاصة بحساباتهم مع آخرين، حيث تدرسان إجراءات جديدة لسد ثغرة ربما تكلفهم مليارات الدولارات سنويا، وفقا لموقع “بيزنيس إنسايدر”.
لجأت الشركتان إلى مجموعة من المبرمجين المحترفين المتخصصين في مكافحة القرصنة من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
ومن المتوقع أن تطلب “نيتفلكس” من العملاء تغيير كلمات السر الخاصة بهم بصورة دورية، أو إرسال أرقام سرية إلى هواتف المشتركين يحتاجون إلى إدخالها لمواصلة المشاهدة.
أما فيما يتعلق بالقنوات التليفزيونية المدفوعة الأجر، يرغب بعض المسؤولين التنفيذيين بتلك القنوات وضع قواعد تتحكم في أنواع الأجهزة التي يمكن استخدامها لاستقبال البث، أثناء تواجد المستخدم خارج المنزل.
من ناحية أخرى، لن يواجه المشترك الذي يسجّل دخوله عبر الحساب الخاص به من هاتف محمول أو جهاز كمبيوتر أي مشاكل، ولن يدفع الاشتراك المطلوب.
وفي حالة عدم نجاح أي من هذه الأساليب الفنية السابقة، قد يتم مطالبة المشتركين في القنوات مدفوعة الأجر بتسجيل دخولهم عبر حساباتهم باستخدام بصمة الإصبع، وفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية.
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