شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال صبرى فواز عن "استدعاء ولى عمرو" بعد طرح أفيش الفيلم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الجهة المنتجة لفيلم "استدعاء ولى عمرو" الأفيش الرسمى للفيلم المقرر طرحه قريبا تزامنا مع موسم راس السنة السينمائى، من بطولة بطولة حورية فرغلى، صبرى فواز، محمد عز، انتصار، إيمان السيد، ندى بهجت، محمد لطفى، مى كساب، كلوديا حنا، سماح أنور، حمادة الليثى، أمانى كمال، وسيناريو وحوار محمد سمير مبروك، وإخراج أحمد البدرى.

وعن الفيلم قال صبرى فواز فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه انتهى من تصويره، وهو فيلم "لايت كوميدى"، وأنا بحب هذا النوع من الأفلام البسيطة، ففى رأى أفضل فيلم فى آخر 10 سنوات «قلب أمه».

وأضاف فواز "أتذكر أن صحفيا سألنى عن أفضل فيلم فى تاريخ السينما المصرية أجبته «إشاعة حب» فى حين أننى أستطيع أن أحكى لمدة ساعة عن عظمة كادرات داوود عبد السيد فى فيلم «الكيت كات»، لكن عندما نتحدث عن إشاعة حب فهو فيلم عندما تراه بعد 50 سنة بنفس بهجته الأولى فهذا أمر ليس هينًا، فالفن مهمته المتعة أولا ثم يمكن أن يلحق به فكرة أو حكمة.