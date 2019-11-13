فجر السعيد تنشر صورة صادمة أثناء مرضها وبجوارها الفنانة أحلام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جمهورها بنشرها صورة صادمة لها من مرحلة مرضها، والتي ظهرت فيها وهي في حالة غيبوبة، وكان بجوارها صديقتها الفنانة الإماراتية أحلام.

الإعلامية الكويتية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “في لحظه غيبوبه لا أعلم ما يدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج”.

وأضافت: “كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام.. يحيي العظام وهي رميم”.

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وكانت الإعلامية الكويتية فجر السعيد قد طمأنت مؤخرا جمهورها على حالتها الصحية، وأعلنت نجاح عمليتها الجراحية الأخيرة.

فجر كتبت، على حسابها الخاص على “تويتر”: ” الحمدلله حمد الشاكرين بفضل الله سبحانه ثم دعائكم ثم شطارة الدكتور Alexander RAULT ربي نجاني مما كنت فيه وبديت مرحله اعادة التأهيل للعوده الى الحياة المعتاده من جديد”.

وأضافت: “العملية التي أجريتها ليست سهله.انها عمليه كبرى استمرت أكثر من 8 ساعات.. خذوني من الغرفه الساعه 12 توقيت باريس ورجعوني الغرفه 12 بالليل توقيت باريس”.