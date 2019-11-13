أميتاب باتشان ينشر صورة من الفراش.. ويؤكد احتاج للراحة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نصح الأطباء النجم الكبير أميتاب باتشان Amitabh Bachchan بالراحة في الفراش، وهو يستخدم حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة متابعيه بعض أوقاته.

الممثل البالغ من العمر 77 عامًا نشر على مدونته صورة له وهو يشاهد مباراة كرة قدم، حيث يمكننا أن يرى فقط قدميه بالجوارب وهو يشاهد كرة القدم على شاشة التليفزيون.

ويؤكد النجم السبعيني عبر رسالته أن جسده يعطيه إشارة إلى احتياجه إلى الراحة في الوقت الحالي بشكل كبير. ويقول إنه يعاني من بعض “الإرهاق والكسور”، ويحتاج إلى وقت للشفاء قبل أن يبدأ في العودة للتصوير مرة أخرى.

محبو ومتابعو الممثل، تفاعلوا من رسالة نجمهم، وكتب أحدهم “الرجاء توخي الحذر والشفاء قريبًا، أعلم أن هذا الأمر يكون صعبًا ولكن الجانب الإيجابي منه هو انك تسترخي”.

وقال اخر: “صورة جميلة لك. سعيد برؤيتك وأنت تستريح. استمتع بالألعاب واستمتع بالموسيقى. كل ما تحب. تعد الاستراحة في بعض الأحيان تغيير مرحب به. اعتن بنفسك”. تحدث الأيقونة السينمائية حول معركته الصحية،

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وأعرب باتشان عن أسفه لغيابه عن حفل افتتاح مهرجان كلكتا السينمائي الدولي الخامس والعشرين، الذي كان يحضره على مدار السنوات الست الماضية. كما أخذ الممثل إلى تويتر للاعتذار عن غيابه

في 7 نوفمبر، أكمل الممثل الأسطوري 50 عامًا في صناعة الأفلام الهندية، ظهر الممثل في أول فيلم له مع سات في عام 1969، وقد العديد من الأفلام المميزة مثل شولاي، وزانجير، ديوار، الحمال، سركار، وبيكو وغيرها.

في السياق ذاته، كشف “باتشان ” مؤخرًا أن الأطباء قد حذروه من مواصلة العمل وطالبوه بالعناية بنفسه بسبب تكرار انخفاض لياقته بشكل كبير. كما أكدوا على اتباع روتين صحي صارم.

في وقت سابق، صحيفة “تايمز أوف إنديا” قالت إن باتشان 77 عامًا، قد دخل إلى أحد المستشفيات في مومباي في الفترة من 15 أكتوبر إلى 18 أكتوبر، حيث يعاني من مشكلة في الكبد.

يذكر أن باتشان يعيش على 75 في المائة من كبده، حيث أصيب بأضرار بسبب ضخ الدم بشكل سيئ، وهو أمر يؤكد قطاع كبير من الأطباء على خطورته؛ لا سّيما مع مواصلة العمل بشكل قوي ومعتاد، كتلك الحالة التي عليها النجم المحبوب، مشيرين- الأطباء- أن ذلك يعد من قبيل الانتحار.

وفي الوقت نفسه، لدى أميتاب عددًا من المشاريع مثل الفنية في قائمة الانتظار “براهماسترا” و”جولابو سيتابو” و”شههر”، كما يستضيف الميجاستار برنامج المسابقات التلفزيوني الشهير Kaun Banega Crorepati (من سيربح المليون) في نسخته الهندية.