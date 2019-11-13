ماذا قالت ليندا بيطار عن تزاحم الجمهور لحضور حفلها بدمشق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

ما إنْ تمّ الإعلان عن بدء بيع التذاكر لحفل النجمة السورية ليندا بيطار في دار الأوبرا السورية بدمشق في الحادي عشر من تشرين الثاني نوفمبر الجاري حتى نفذت التذاكر خلال ساعات قليلة جدًا، ليتم الإعلان عن حفل ثانٍ لها في اليوم التالي نزولًا عند رغبة الجمهور الذي تزاحم ليحصل على تذكرة حضور.

أمام هذا المشهد وهذه الحالة الجماهيرية الفنية التقت "فوشيا" النجمة ليندا بيطار التي أعربت عن سعادتها الكبيرة بما حصل، وبمحبة الناس لها ولحضور حفلها، مؤكدةً أنها حالة تسبّبت لها بالتوتر والخوف في قدرتها على أن تكون على قدر هذه المحبة من الجمهور، مضيفةً أن سعادتها بهذه المحبة ستبقى ترافقها بكل عمل وبكل حفل وبكل خطوة تُمضيها في مشوارها الفني.

وقالت بأنها بعد أن شاهدت الحضور وتحضيراتها التي سبقت الحفل شعرت بالقليل من الارتياح ودخلت في حالة مختلفة من القوة التي استمدتها من هذه المحبة.

وحول برنامجها الغنائي في الحفل قالت بأنها اختارت برنامجًا مناسبًا لكل الأجيال، حيث اختارت أغنيات لأم كلثوم ولفيروز وللفنانين وديع الصافي وعلي الحجار إضافةً إلى أغنياتها الخاصة التي ستُقدمها.

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وحول خياراتها للأغاني الخاصة بها؛ أكّدت أن الكلمة هي التي تجذبها، وهي نقطة الارتكاز والأساس الأولى لديها فإن وصلتها كلمات الأغنية ودخلت أعماقها وحملت معها معنى ومضمونًا ورسالة تستمع إلى اللحن وتهتم ببقية تفاصيل الأغنية معتبرةً أن الأغنية يجب ألا تخلو من الفكرة. مشيرةً إلى أنها مع فريق العمل معها يحبون دائمًا تقديم أعمال جديدة ومختلفة.

وكشفت الفنانة ليندا بيطار عن أنها بصدد التحضير لأغنية جديدة باللهجة الشامية من كلمات وألحان إياد زخور وإنتاج كيوميديا، مبينةً أنها ستُقدم هذه الأغنية بعدما أغرتها وأعجبتها كثيرًا تجربة الفنانة نورا رحال في أغنية "يقطعني عليك".

وحول أغاني المسلسلات وتجربتها سابقًا معها، أشارت إلى أنها أصبحت بعيدة عنها، وكانت مرحلة عبرت بحياتها الفنية، وقد تُعيد التجربة في حال وجود كلمات وظروف مناسبة، مشددةً على أهمية ارتباطها بالمسلسل وعدم اعتبارها أغنية منفردة، وهنالك تجارب عديدة مهمة وناجحة في هذا الميدان.