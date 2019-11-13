ملكة كابلي تكشفُ سبب لجوئها لـ"الفيلر".. وهذا ما يُعجبها في نفسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفاشنيستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي، إنها لجأت لـ"الفيلر" مرةً أخرى بغرض تعديل شكلها ليكون مناسبًا، مشددّةً على أنها كان ولابد أن تقوم بعمل فيلر كون هذا شيء خارج عن إرادتها وليس بقرار منها.

وأكّدت في مقطع فيديو بثّته عبر "سناب شات" أن الطبيب نصحها بعدم وضع مكياج على شفتيها، منوهةً إلى أن الورم الذي كان على شفتيها يزول مع الوقت وربما تظل على هذا الوضع لثلاثة أيام أخرى.

وعن أكثر شيء يعجبها بعد الانتهاء من وضع "الفيلر"، قالت: "أكتر شيء أعجبني إن أسناني اللي فوق بتبان"، مبينةً أن رسمة شفتيها أصبحت كرسمة فنانة، وأشارت إلى أنها لم تضع "فيلر" كثيرًا على شفتيها بل كان المقدار أكثر من نصف ميللي بقليل، كما أنها رفضت أن يكمل الطبيب حقنها بما تبقى.

ونشرت ملكة كابلي صورة جديدة عبر حسابها وعلّقت على حقنها "الفيلر"، بالقول: "ما أتوب رجعت رديتهم"، لافتة إلى أن شفاهها الحقيقية غير مرتبة وتحتوي على عيوب نتيجة حقن خاطئ من قبل.

وكانت ملكة كابلي، قد وضعت مولودتها "قمر" منتصف أكتوبر الماضي، كما صوّرت قبلها بـ3 أشهر غرفة ولادتها وقالت إنها فعلت ذلك كي يستفيد الجمهور ويتعرّف على المستشفى، ومكانها في جدّة إذا ما احتاجوها، ولأن الجناح كان فخمًا تعرّضت لانتقادات واسعة وقتها وردت على المنتقدين لتصويرها غرفة ولادتها موضحةً أنها صورتها لانبهارها وإعجابها بها.

وقالت "ملكة كابلي"، إنها صورت الغرفة لتعريف الجمهور بالمستشفى ومكانها في جدة، ولتسهيل الاختيار عليهم إذا ما احتاجها أحد، مضيفةً أنها علمت بأن البعض جعل من تصوير غرفتها "ترند" والبعض أطلقوا عليها لقب "ملكة الاستعراض".

Advertisements

ومؤخرًا قالت ملكة كابلي، إنّها تملك الحرية في تصوير نفسها وهي "حامل" أو تصوير ملابس مولودها القادم في غرفته كما تريد.

وأكّدت أن الانتقادات التي تُوجّه لها لا مبرر لها، وتُثير الاستغراب لديها لأن البعض يطالبها بعدم التصوير بسبب وجود أفراد محرومين من نعمة الإنجاب.

وأوضحت ملكة كابلي، في مقطع فيديو بثّته عبر "سناب شات": "ليش تطلبوا مني أجحد نعم الرحمن وما أنبسط في حياتي، عشان أراعي مشاعر غيري".