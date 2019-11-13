شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عضو لجنة تحكيم مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة وفاء عامر للسفر السبت المقبل إلي دولة المغرب لحضور فعالليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته ال24 والتي تقام في الفترة ما بين 16 الي 22 من نوفمبر الحالي.

وتكرم وفاء عن أعمالها الفنية والتي تعدت الـ 18 فيلما سينمائيا منها كف القمر، والليلة الكبيرة وحين ميسرة، والجراج، والتحويلة.

يشار إلى أن آخر أعمال وفاء عامر مسلسل "حكايتى"، والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة ياسمين صبرى، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، ونهال عنبر، وجمال عبد الناصر، وأحمد بدير، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.