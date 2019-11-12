تراند اليوم : "خلي أيمن يلحقني".. تفاصيل آخر استغاثة لهيثم زكي قبل وفاته بدقائق "فيديو"



ومازالت واقعة وفاة الفنان هيثم أحمد زكي، تسيطر على الرأي العام المصري، حيث كشف أيمن أحمد الصديق المقرب للفنان الراحل، أن زكي استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق.



وتوفي هيثم أحمد زكي صباح الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم العثور على جثته داخل حمام فيلاته.



وقال أحمد في مقابلة بأحد البرامج، إن هيثم اتصل به مرتين، لكنه لم يستطع الرد عليه بسبب ظرف عائلي، مشيرا إلى أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل حدثها هاتفيا قبل وفاته قائلا: "خلي أيمن يلحقني".

وأوضح صديق الفنان الراحل أن علاقته بهيثم تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي.

