رنا سماحة تحصد أول مليون عن أغنية “أميرة الحب” وتوجه رسالة شكر

متابعة بتجــــــــــــرد: حصدت النجمة المصرية رنا سماحة أول مليون مشاهدة عن فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أميرة الحب” من إنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز. وحصدت أغنية “أميرة الحب” مليون مشاهدة في غضون ثلاثة أسابيع من طرحه حصرياً عبر قناة لايف ستايلز ستديوز على اليوتيوب. ووجهت رنا سماحة رسالة شكر بعد اول مليون عن أغنية “أميرة الحب”، وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر “الحمدلله ⁧‫اميرة الحب‬⁩ مليون مشاهدة شكرا لاحلى جمهور مبسوطة ان الاغنيه عجبتكم وشكرا لشركة لايف ستايلز ستديوز وكل فريق عمل الكليب”. Advertisements يذكر أن أغنية “أميرة الحب” من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع سوات أيدوغان والكليب من إخراج عادل سرحان.

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