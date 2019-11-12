متابعة بتجـــــــــــرد: اعتذر الفنان اللبناني، مروان خوري، عن مشاركته في حفل خاص بسلطنة عمان، بسبب ظروف صحية.
وكتب خوري عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”: “أعزائي، كان من المفترض أن أشارك اليوم المحبين في سلطنة عمان في جلسة خاصة، ولكن للأسف لدواعي صحية تعذر ذلك”.
وتابع: “سألتقى بكم بمشيئة الله يومي 14 و15 مع الأوركسترا السمفونية بدار الأوبرا السلطانية، وعذرا مجددا”.
وأشار مروان خوري إلى أنه يقيم في أحد فنادق السلطنة، ويتناول المضادات الحيوية والأدوية بناء على استشارة طبية، بحسب تصريحات له.
وأعرب مروان خوري، عن أمله في أن يتعافى سريعًا من وعكته الصحية والسماح له بالخروج من الفندق، لكي يتمكن من الغناء أمام جمهوره في سلطنة عمان يومي الخميس والجمعة المقبلين، في دار الأوبر السلطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر “ظروف صحية” تمنع مروان خوري من إحياء حفلٍ غنائي في سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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