وعد ترد على منتقدي تصرفها مع "نجم السعودية" .. ورقصها مع إدوارد!

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

علقت الفنانة السعودية وعد على الانتقادات التي تعرضت لها عقب تصرفها مع الشاب أحمد قصيري الفائز بلقب برنامج اكتشاف المواهب ”نجم السعودية“ حينما قامت باحتضانه بعد فوزه باللقب، إضافة إلى مقطع الفيديو الذي ظهرت خلاله وهي ترقص مع الممثل والمذيع المصري إدوارد خلال استضافته لها في إحدى حلقات برنامج "القاهرة اليوم"، ما أثار ضدها موجة غضب عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي. وعد ردت على تلك الانتقادات خلال حلولها ضيفة على برنامج "ع السيف" الذي يعرض على قناة atv الكويتية، حيث قالت بأن ما حدث بينها وبين إدوارد هو أمر عادي قد يحدث بين الزملاء في الوسط الفني في كواليس أي برنامج أو عمل فني على سبيل المزاح، وأن الأمر لا يستحق كل هذه الضجة المثارة حوله. وتعليقاً على تصرفها مع الشاب أحمد قصيري، قالت وعد: "ردة فعلي نحوه كانت طبيعية، فهو شاب في عمر ابنتي، وفرحت للغاية لفوزه باللقب"، وتابعت قائلة: "أمضيت وقتاً طويلاً في البرنامج مع هذه المواهب كوني عضوة لجنة تحكيم، ومن الطبيعي أن أشعر بالسعادة من أجلهم"، كما وصفت منتقديها بأعداء النجاح، مضيفة ”لكل فنان ناجح مجموعة من الناس تحاول تشويه صورته أو تعمل على تضخيم الأمور من أجل تحقيق شهرة من وراء مهاجمتها لهذا المشهور“، مؤكدة أنها لا تعير اهتمامًا لمثل هذه النوعية من الناس.

