الظهور الأول لكاتي بيري بعد زيارتها لمصر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حضرت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة كاتي بيري، حفل Baby2Baby الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مع شقيقتها الكبرى أنجيلا هيدسون.

كاتي بيري التي تبلغ من العمر 35 عامًا، ظهرت على السجادة الحمراء بفستان يجمع بين اللون الأسود و فضي، مع تسريحة شعر كعكة.

والجدير بالذكر أن ذلك يعد أول ظهور لكاتي بيري بعد زيارتها لمصر التي استغرقت بضعة أيام من أجل الاحتفال بعيد ميلادها مع خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم.

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وزارت كاتي بيري واحة سيوة والأهرامات ونشرت مجموعة من الصور أعربت من خلالها عن إعجابها وانبهارها بالحضارة الفرعونية العريقة.

وكانت كاتي بيري قد نشرت، مجموعة من الصور الجديدة من رحلتها إلى مصر للاحتفال بعيد ميلادها الـ35.

النجمة العالمية ظهرت فى الصورة هى وخطيبها أورلاندو بلوم وهى تمتطى جملا أمام الأهرامات وكتبت على صورتها على “انستجرام”، “هذا هو عيش الحياة.

ووفقا لجريدة الديلى ميل البريطانية، احتفلت كاتى بيرى بعيد ميلادها الـ35 بأسلوب مذهل من خلال دعوة 64 من أقرب أصدقائها إلى مصر لقضاء عطلة صحراوية فاخرة.