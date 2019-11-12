هذا ما حققته أغنية “أميرة الحب” لـ رنا سماحة في أسبوعين

بعد أقل من ثلاثة أسابيع على طرح النجمة المصرية الشابة رنا سماحة فيديو كليب أغنيتها الجديدة “أميرة الحب”، استطاع العمل ان يتخطى حاجز المليون مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وفي أول تعليق، غردت رنا عبر حسابها على تويتر شاكرة الجمهور وشركة “لايف ستايلز ستوديوز” وقالت: “الحمدلله “أميرة الحب” مليون مشاهدة شكرًا لاحلى جمهور سعيدة أن الاغنية أعجبتكم وشكرًا لشركة لايف ستايلز ستوديوز وكل فريق عمل الكليب“.

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أغنية “أميرة الحب” تعتبر التعاون الأول بين رنا سماحة وشركة “لايف ستايلز ستوديو”، حيث عبّرت الفنانة المصرية في حديث سابق مع موقع “الخليج 365”، عن سعادتها في التعاون مع شركة مهمة ومميزة مثل “لايف ستايلز ستوديوز”، التي تدعم الابداع والمبدعين وتهتم بأدق التفاصيل، الامر الذي يريح الفنان ويشجعه لتقديم الافضل دائماً.

الأغنية باللهجة المصرية، وهي من كلمات والحان المبدع محمد رفاعي، توزيع سوات ايدوغان. وقد صورتها رنا في بيروت تحت إشراف المخرج عادل سرحان.