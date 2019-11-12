غدًا.. مسار إجباري يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

بعد غياب دام ما يقرب من عام ونصف يعود "مسار اجبارى" مجددًا على مسرح ساقية عبدالمنعم الصاوي ليقدم سلسلة حفلات.
ومن المقرر أن يقدم الفريق الغنائى الشبابى الشهير غدًا الأربعاء وبعدغد الخميس الموافق 13 و14 من نوفمبر حفلتين متتاليتين بالساقية، وذلك على خشبة مسرح النهر، الأولى فى الرابعة عصرًا والثانية فى السابعة والنصف مساءً ليقدموا لجمهور الساقية مجموعة من أغنيات الألبوم الجديدة التي تقدم لأول مرة.
يذكر ان "مسار إجبارى" فريق "سكندرى" اختار أعضاؤه هذا الاسم تعبيرًا منهم عن اعتراضهم على القيود التى يفرضها المجتمع لمحاولة تنميط أسلوب الحياة مما يضيق مساحة الإبداع والابتكار.
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