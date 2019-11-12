تراند اليوم : شاهد| موقف في غاية الغرابة أثناء تغسيل "هيثم أحمد زكي".. صديقه: لم يمث...



كشف صديق مقرب من الممثل الراحل، هيثم أحمد زكي عن موقف وصفه بالغريب أثناء حضوره غسله.

وقال الماكيير محمود معوض في مقابلة تليفزيونية، إن القائمين على غسل هيثم حاولوا منعه من حضور الغسل، إلا أنه أصر على الدخول لتجهيزه مقابلة ربه، وقام على غسله بمساعدة الشيخ المسئول عن هذا الأمر.

وذكر أنه لاحظ أن هيثم كان يحرك رقبته باتجاهه لدرجة جعلته يظن أنه لم يمت، لكن الشيخ أخبره بأنه يحبه وأن هذا الفعل أمر عادي.

وأضاف أنه عندما انتهوا من تغسيله حاول سحب يده من "هيثم"، فوجده قابضًا على يده، فنظره للشيخ وقال له إنه لم يمت بالفعل، لكن الشيخ رد عليه: "يا حبيبي ده مات خلاص".

وأشار معوض إلى أن هيثم تعرض لصدمة بعد وفاة خاله، وأنه بدأ يشعر بالوحدة منذ ذلك الوقت، لأنه كان دائم التحدث إليه.

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وكان كشف أشرف زكي، نقيب الممثلين بمصر كشف عن أغرب ما رآه في جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.



وقال "زكي" في تصريحات لوسائل إعلام مصرية: "عزاؤه كان يشبه العُرس .. وحين خرجنا بالنعش من مسجد (مصطفى محمود) تمهيدًا لدفنه .. كان النعش يجري بسرعة كبيرة وكأنه يريد أن يُزف للسماء".

وأضاف: "عندما وصلنا للمقابر طلبت من أصدقائه عدم دفنه لحين وصول كافة السيارات لكني فوجئت بهم دفنوه .. لم يكن بإرادتهم .. يبدو أن هيثم كان يريد ذلك ".

وتابع: "رأيت الكثير من الجنازات .. لكني لم أرى مثل ما رأيته في جنازة هيثم أحمد زكي".



