تراند اليوم : بالصور – الملكة ” إحلام ” تحتضن فجر السعيد أثناء غيبوبتها

جذبت صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد برفقة الفنانة الإماراتية أحلام عددًا كبيرًا من المغردين والنشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا تعاطفهم مع الإعلامية السعيد واعتزازهم بأحلام ومرافقتها للإعلامية الكويتية خلال رحلة علاجها التي بدأت منذ نحو ثلاثة أشهر ونصف.

وأظهرت الصورة التي نشرتها السعيد عبر حسابها في “تويتر” لحظة مغادرتها البلاد بطائرة الإخلاء الطبي وهي في حالة غيبوبة وإلى جانبها المطربة أحلام التي لازمتها في أزمتها الصحية.

ووجهت السعيد عبر هذه الصورة رسالة شكر لأحلام، قائلةً “في لحظه غيبوبه لا أعلم مايدور حولي وفي طائرة الإخلاء الطبي في طريقنا الى #باريس لنبدأ مرحلة العلاج كانت يد #أحلام تحن علي حنان الأخت والصديقه الحبيبه لتطمئني بأنني سأعود كما كنت..شكراً #أحلام”.

ولاقت الصورة تعاطفًا كبيرًا تجاوز ألف تعليق من قبل النشطاء بينهم فنانون وإعلاميون أبدوا تأثرهم بالصورة والحالة التي ظهرت فيها الإعلامية فجر وغيابها عن الوعي، فضلًا عن إطرائهم على الفنانة أحلام ومرافقتها لصديقتها في أصعب الظروف.

Advertisements

وكانت الإعلامية السعيد قد سردت أول أمس الأحد، بسلسلة تغريدات تطورات وضعها الصحي مبينةً أنها بدأت مرحلة إعادة التأهيل للعودة إلى ممارسة حياتها الطبيعية المعتادة من جديد، وذلك عقب أيام قليلة من إجرائها لعملية جديدة في باريس وهي العملية الرابعة منذ تعرضها للأزمة الصحية الحالية.

وتعرضت الإعلامية فجر السعيد لأزمة صحية حادة منذ شهر تموز/ يوليو الماضي بعد إجرائها لعملية تحويل مسار في المعدة تسبب بإصابتها بتسمم حاد في الدم أُدخلت على إثره العناية المركزة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفيات الفرنسية.