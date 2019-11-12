حفل ​ترافيس سكوت في هيوستن يتحوّل إلى كارثة كبيرة – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: تحول حفل مغني الراب العالمي ​ترافيس سكوت​ الذي أحياه في مدينة هيوستن الأميركية ضمن مهرجان Astroworld 2019 إلى مأساة، وذلك بسبب تدافع أكثر من 50 ألف متفرج قبل إفتتاح الحفل.

ونشر ترافيس سكوت عبر صفحته الخاصة على موقع “إنستجرام”، فيديو يُظر تدافع الجمهور، حيث دفع عدد كبير من الأشخاص المتاريس وتسلّقوا الأسوار للوصول إلى ساحة انتظار السيارات في NRG Park، عندما كان من المقرّر أنْ يتمّ فتح البوابات أمام جمهور يتجاوز عدده الـ50 ألفاً.

وبحسب قسم إطفاء الحريق في مدينة هيوستن، فقد تم نقل ثلاثة مصابين إلى مستشفى ميموريال هيرمان القريب، تعرضوا لجروح بالغة بسبب الدّهس.

وأكدت شرطة هيوستن، أنّها سترسل ضبّاطًا إضافيين إلى المهرجان، مضيفة أنّ هذا الحدث كان يضمّ عددًا قليلاً من الموظّفين، وأنّ المروّجين لم يخطّطوا بشكل كافٍ للحشود الكبيرة.