بعد اعلان اصابته بالبهاق، رامي جمال يتوسط انغام وزوجها

تواجدت الفنانة أنغام في الساعات الماضية في الاستديو مع زوجها الموزع الموسيقي احمد ابراهيم حيث كان يتوسطهما الفننا رامي جمال وذلك بعد ساعات على اعلان الاخير اصابته بمرض “البهاق”.

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ونشرت انغام صورة مع زوجها ورامي جمال على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام وكتتب: “حاليًا مجتمعين عند أحمد في الاستديو أنا والملحن والمغني الرائع رامي جمال شغالين في أغنيه ونجاحات جديده بإذن الله”.

وكان الفنان رامي جمال قد تلقى العديد من رسائل الدعم من زملائه الفنانين خاصة بعدما كشف عن اصابته بالبهاق، معلناً أنه يفكر بالاعتزال الفني. فنانون يدعمون رامي جمال بعد اعلان اصابته بالبهاق