تراند اليوم : نجمة كويتية شهيرة تدخل المستشفى بسبب آلام غير مسبوقة...



دخلت الفاشينيستا الكويتية، "الدكتورة خلود"، المستشفى للخضوع للعلاج بعد إصابتها بصداع قوي لم يُعرف أسبابه.

وشاركت "الدكتور خلود" متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، صورًا لها من داخل إحدى المستشفيات في الكويت.

وقالت إنها أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها. وأشارت إلى أنها ستقوم بإجراء عمل إشعة مقطعية بالرأس، لكي يتم التعرف على السبب وراء ذلك، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها بصداع شديد.

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وعلقت "الدكتورة خلود"، قائلة: "أنا بالمستشفى فيني صداع قوي مو قادرة أفتح عيوني من الصداع وبردانة ومو متحملة الإضاءة".

وأضافت "وخليتهم يسكرون ليتات المستشفى عشان أقدر أهدأ.. أملين أول مرة يشوفني بهالحالة.. راح يسولي أشعة مقطعية بالرأس".





