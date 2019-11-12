عاصي الحلاني يتألق في ليلة من العمر على مسرح سيد درويش – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حفلًا كبيرًا ليلة 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دار الاوبرا في الاسكندرية.

وقدّم عاصي على مسرح السيد دروش باقة منوعة من أجمل وأشهر أغنياته القديمة والجديدة، بالاضافة الى اغنيات للراحل عبد الحليم حافظ وذلك وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي حجز بطاقاته قبل نفاذها واستمتع بليلة من العمر.

وبعد الحفل شارك عاصي الحلاني الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بلقطات مميّزة من السهرة ووصفها بـ”ليلة من العمر”، فكتب: “يا سلام على الأسكندرية وشعبها الطيب ليلة من العمر مع احلى وارقى حضور الف شكر على محبتكم الكبيرة”.

على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق مع نهاية العام الجاري.

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تجدر الإشارة إلى أن عاصي يشارك لأوّل مرّة، في الموسم الثالث من برنامج الهواة للأطفال “ذا فويس كيدز”، الى جانب كل من النجمة نانسي عجرم والفنان المصري محمد حماقي.