متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية منشورات جديدة، منسوبة للموسيقار محمد علي سليمان يُهاجم من خلالها ابنته، النجمة المصرية أنغام بعد رفضها تقديم بعض الأغنيات التي لحنها لها بحفلها الأخير في الأوبرا المصرية.
وللوقوف عند حقيقة الخلاف بينه وبين أنغام، تواصل برنامج “تريندنغ بالعربي”، مع الموسيقار محمد علي سليمان، الذي أكد أنه لم يُهاجم أنغام وأن حسابه على موقع “فيسبوك” تعرض للسرقة، ولا يعلم من يتحكم به الآن.
وقال الموسيقار سليمان أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للوصول إلى الفاعل ومعاقبته، مشددًا على أن علاقته بابنته طيبة للغاية.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أكدت وجود خلافات بين أنغام وأبيها الموسيقار محمد علي سليمان، بعد امتناعها عن تقديم الأغاني التي لحنها لها خلال حفلها الأخير بالأوبرا.
وأثارت بعض منشورات الأب الجدل بعد ذلك، حيث كتب على “فيسبوك”: “قدموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سببا في وجودهم أماتوني، البقاء لله والحمد لله”.
وتابع: “اكتشفت أنني لست وحدي أعلم أنك تستعجلين دفني بل كل الناس الطيبين، وأفوض أمري إلى الله”.
كانت هذه تفاصيل خبر والد أنغام يكشف حقيقة خلافه معها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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