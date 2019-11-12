شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تكشف عن فيديو تشويقى لـ الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي Westworld والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاحت شبكة HBO الستارعن فيديو تشويقى جديد لـ مسلسل الخيال العلمى Westworld، ووصلت مدته إلى دقيقة و10 ثوانى، ومن المقرر بدء عرضه فى منتصف مارس القادم من العام المقبل 2020، على أن يتم الإعداد لموسم رابع وخامس، ويعرضا فى عامى 2020، و2021.

وكانت شبكة HBO بدأت تصوير الموسم الثالث فى سبتمبر الماضى، بعد انضمام النجم الشهير آرون بول، بطل المسلسل الشهير Breaking Bad، وتم تأجيل عرض المسلسل من العام الحالى للمقبل بعد تعرض مكان التصوير لحريق هائل أدى إلى تلف جميع ديكورات التصوير فى نوفمبر الماضى.

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مسلسل Westworld يشارك فى بطولته كل من: بن بارنز، وانجريد بولسو، وبيردل، وكليفتون كولينز، وايد هاريس، وأنتونى هوبكنز، وجيمس مارسدن، وثاندى نيوتن، وسيمون كوارترمان، ورودريجو سانتورو، وأنجيلا صرافيان وجيمى سيمبسون، وإيفان راشيل وود، وشانون وودوارد، وجيفرى رايت، وإيزابيلا ألفاريز، وميك باش، وكريستيفر سيدينو.

تدور سلسلة الخيال العلمى لـ جوناثان نولان وليزا جوي كانت مستوحاة من فيلم ويست وورلد لمايكل كريشتون الذى طرح في عام 1973، وتدور في حديقة وايلد ويست الترفيهية التي أنشأها الدكتور روبرت فورد (السير أنتوني هوبكينز) مع الروبوتات الشبيهة بالإنسان، حيث يتم تشجيع الضيوف لتنغمس في الأوهام وتلبية رغباتهم.