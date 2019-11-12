شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تبدأ حفلها بـ"حضن دافى" بمهرجان الموسيقى وترفع لافتة كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت المطربة كارمن سليمان علي المسرح الكبير بدار الاوبرا وافتتحت حفلها الغنائي بأغنية " حضن دافى" كلمات نبيل خلف، وألحان مصطفى داغر، وذلك ضمن فاعليات مهرجان الموسيقى فى دورته الـ28، حيث امتلأ المسرح عن آخره ، بحضور عدد من الشخصيات العامة وبعض الجاليات العربية.

كما قدمت ثانى أغانيها " كلام كلام" من كلمات وائل توفيق، ألحان أحمد محيي، وتوزيع عمرو عبد الفتاح. ومن المقرر ان تقدم كارمن خلال الحفل عددا من أغانيها ومنها، طيرى يا طيارة، هدى الليل، لما تشوفك عينى، وغيرها.

يذكر أن مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28 والذي تختتم فعالياته بعد غد الثلاثاء، كرم 12 شخصية ساهمت فى إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربى هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحرينى وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مى فاروق، الشاعر والكاتب العراقى كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربى حمدى زايد.

وأحيا حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خورى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى .

وتشارك فى المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الاولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايستروأحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفنى بقيادة المايستروهشام نبوى وغيرهم .