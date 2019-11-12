نادين نسيب نجيم تُبهر الجمهور بأحدث صورها

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على الجمهور بصورة جديدة من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتظهر نادين في الصورة بإطلالة تجمع بين البساطة والأناقة في آن، فتبدو كعادتها بكامل جمالها ورقيها، وهو ما أثنى عليه متابعوها من خلال التعليقات التي انهالت عليها من كل حدب وصوب.

وحصدت صورة نادني نسيب نجيم عشرات آلاف “الإعجابات” بعد وقت قياسي على نشرها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

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على صعيد آخر، تتحضّر نادين نسيب نجيم لمسلسل جديد يجمعها مع الممثل قصي خولي لرمضان 2020، ومن المقرر أن يبدأ التصوير أواخر العام الجاري.

وكانت نادين قد فازت بجائزة “أفضل ممثلة عربية” لعام 2019 عن دورها في مسلسل “خمسة ونص”، وذلك خلال فعاليات الدّور العاشرة من “مهرجان الفضائيات العربية” في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “خمسة ونص” استحوذ على القوائم الأعلى مشاهدة في البلدان العربية وشارك في بطولته إلى جانب نادين نسيب نجيم الممثل السوري قصي خولي.