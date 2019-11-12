بعد أن قدّمت النشيد الوطني اللبناني بصوتها.. كارول سماحة في الصدارة!

متابعة بتجــــــــــرد: يحقق النشيد الوطني اللبناني بحلّته الجديدة، والذي قدّمته النجمة اللبنانية كارول سماحة بصوتها، أصداءًا إيجابية بين الجمهور وتحديدًا المواطنين اللبنانيين.

ويتصدّر فيديو النشيد قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر “يوتيوب” – (Trending)، حيث يحظى بانتشار واسع عبر موقع الفيديوهات الشهير عالميًا.

وفي الحلّة الجديدة من النشيد الوطني اللبناني أضيفت كلمة “للنساء” إلى جملة “منبت للنساء والرجال”، ضمن مبادرة “نهارُكِ” الخاصة بجريدة “النهار”.

وتأتي هذه الخطوة من كارول سماحة لترسيخ مشاركة المرأة في ساحات الإنتفاض، ودفاعها بكل شجاعة عن الحاضر والمستقبل والمساواة والحرية والقانون والمواطنة وغيرها من القيم الوطنية والحضارية.

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لمشاهدة فيديو النشيد الوطني اللبناني بحلته الجديدة عبر “يوتيوب”: