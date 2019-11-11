هذا ما حققه كليب عيسى المرزوق “EL Mundo” في ساعات!

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متابعة بتجــــــــرد: حقق كليب EL Mundo للنجم الكويتي عيسى المرزوق أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد 48 ساعة على طرحه عبر موقع “يوتيوب”.
ويًغني عيسى لأوّل المرّة في هذه الأغنية باللغة الإسبانية، ويشاركه فيها المغني حسان، في فكرة موسيقية مختلفة عن كل ما قدّمه في السابق من خلال أغنياته.
يظهر المرزوق في الكليب الخاص بالأغنية بعدّة “لوكات” معاصرة تناسب أجواء الأغنية الشبابية الراقصة، فنال العمل استحسان الجمهور ومتابعيه الذين انهالوا عليه برسائل التهنئة والتعليقات الإيجابية عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
لمشاهدة كليب EL MUNDO:
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