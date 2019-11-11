ليوناردو دي كابريو يدخل عامه الـ45.. كيف حُرم من الأوسكار؟

متابعة بتجـــــــــــرد: يتم اليوم الفنان الأميركي، ليوناردو دي كابريو، عامه الـ 45، منهم نحو 25 عاماً، قضاها كواحد من أبرز نجوم هوليوود، إذ قدم خلال مشواره نحو 55 عملاً، بداية من فيلم “حياة هذا الفتى” عام 1993، وحتى آخر أعماله “حدث ذات مرة في هوليوود“.

وبمناسبة عيد ميلاد دي كابريو، نلقي نظرة على أبرز أعماله، وحصوله على أول أوسكار في حياته.

قبل عام 2016 رُشِّح دي كابريو 4 مرات للحصول على أوسكار أحسن ممثل، كما رُشِّح لنحو 11 مرة لجائزة “غولدن غلوب”، والتي فاز بـ 3 منها عام 2004 عن دوره في فيلم “الطيَّار”.

وانتظر الفنان الأميركي سنواتٍ طويلة، ليحصل على أوسكار أحسن ممثل عام 2016، عن فيلمه البارز “العائد”، والذي يعتقد عدد كبير من مُحبيه، أنه ليس أفضل أعماله، وكان يستحق هذه الجائزة المهمة عن أكثر من عمل سابق. وفي التالي 4 من أفضل أفلام ليوناردو دي كابريو.

على الرغم من ظهوره لأول مرة في فيلم “المخلوقات 3″، سطعَ نجم، دي كابريو، بشكلٍ كبير من خلال بطولته في فيلم تايتنك، للمخرج “جيمس كاميرون”، وهو العمل الشهير الذي حصل على الكثير من الجوائز، وقدم، دي كابريو، أداءً مميزاً نقله إلى منطقة أخرى في عالم الشهرة.

تمكن، دي كابريو، من تقديم ثنائية مميزة مع النجم الأميركي الشهير “توم هانكس”، من خلال هذا الفيلم القائم على قصة حقيقية، من إخراج “ستيفن سبيلبرغ”.

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وحصل، دي كابريو، على استحسان الكثير من النُقاد السينمائيين حول العالم بسبب الأداء المميز الذي ظهر به.

تمكن، دي كابريو، من تقديم قصة حياة الطيَّار “هوارد هيوز” من خلال هذا الفيلم، الذي أخرحه “مارتن سكورسيزي”، وتدور أحداث القصة بين عشرينات وأربعينات القرن الماضي. ولاقى العمل استحسان الكثير من النُقاد والجمهور.

أحد أشهر أعمال النجم الأميركي، وهو من إخراج “مارتن سكورسيزي”، ومستوحى من مذكرات رجل الأعمال السابق “جوردن بلفورت”.

ينتمي العمل إلى نوع “الكوميديا السوداء” وتدور الأحداث حول حياة سمسار البورصة الذي يصبح مليونيراً.