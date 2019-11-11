"القومي للسينما" يقيم احتفالية خاصة للمخرج الراحل حسام علي

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب احتفالية خاصة للمخرج الراحل حسام علي وذلك يوم الخميس القادم ١٤ نوفمبر بمركز الإبداع بدار الأوبرا في تمام السابعة مساء.



ومن المقرر أن يتم عرض فيلم تسجيلي عن حياة المخرج الراحل يعقبه مجموعة من الأفلام التسجيلية التي أخرجها المخرج الراحل من إنتاج المركز القومي للسينما وهي " ثلاثية رفح" و"فيديو كليب" و"سوق الرجالة" واخيرا فيلم " حصاد".



وعقب عرض هذه الأفلام سوف تقام ندوة يديرها د.ناجي فوزي أستاذ النقد السينمائي بالمعهد العالي للنقد الفني. قد يهمك ايضاً: "القومي للسينما" يعرض "معجزة البقاء" في اتيليه الإسكندرية المركز القومي للسينما يُنهي استعداداته لإطلاق مهرجان الإسماعيلية

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