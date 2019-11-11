هيفاء وهبي في مطار القاهرة من أجل «أشباح أوروبا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تصوير عدد من مشاهد فيلمها الجديد ” أشباح أوروبا”، يوم الاثنين 11 نوفمبر، بصالة كبار الزوار في مطارالقاهرة الدولى.

ووفقا لمصادر مقربة فإن العاملين في الفيلم، انتقلوا إلى مطارالقاهرة لتصوير بعض المشاهد الخاصة بالفيلم”، مشيرا إلى حصولهم على التصاريح اللازمة من سلطات المطارلاستخدام صالة رقم 4 والمخصصة لكباررجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد انتهاء تصويرهذه المشاهد لأنها ستتم بعيدا عن مواعيد العمل في المطار.

أحداث فيلم “أشباح أوروبا”، تدور في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهرهيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

ويشارك في بطولة فيلم “أشباح أوروبا” أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، والفيلم من قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي “أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، من إخراج محمد حماقي.